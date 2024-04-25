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25 апреля, 07:36

В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами объёмом по 200 литров

В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар на площади 500 квадратных метров тушат, в том числе, пожарные поезда.

В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами. Видео © Telegram / МЧС России

"На Красноярском тракте горят три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники. К тушению привлечены два пожарных поезда", — говорится в сообщении.

Три человека погибли во время пожара на заводе в Воронеже
Три человека погибли во время пожара на заводе в Воронеже

Ранее в Смоленской области загорелись два топливно-энергетических объекта, причиной стала массированная атака украинских беспилотников.

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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