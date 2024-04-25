В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами объёмом по 200 литров

В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар на площади 500 квадратных метров тушат, в том числе, пожарные поезда.

В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами. Видео © Telegram / МЧС России

"На Красноярском тракте горят три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники. К тушению привлечены два пожарных поезда", — говорится в сообщении.