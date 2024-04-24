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Регион
24 апреля, 02:25

Два энергообъекта загорелись в Смоленской области в результате атаки дронов

Два топливно-энергетических объекта загорелись в Смоленской области в результате массированной атаки украинских дронов. Подробностями воздушного нападения поделился губернатор Василий Анохин.

Чиновник уточнил, что пожар возник на предприятиях в Смоленском и Ярцевском районах. Огнеборцы уже ликвидируют последствия прилётов. Одновременно в регионе работают комплексы противовоздушной обороны.

"Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. <…> Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — написал Анохин в Telegram.

В Минобороны сообщили об отражении атаки дрона на Белгородскую область
В Минобороны сообщили об отражении атаки дрона на Белгородскую область

Несколькими часами ранее отражать атаку дронов пришлось и воронежским силам ПВО. В небе над областью сбили три беспилотника за три часа. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / Phonix_a Pk.sarote

Илья Пушкарев
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