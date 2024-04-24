Два энергообъекта загорелись в Смоленской области в результате атаки дронов

Два топливно-энергетических объекта загорелись в Смоленской области в результате массированной атаки украинских дронов. Подробностями воздушного нападения поделился губернатор Василий Анохин.

Чиновник уточнил, что пожар возник на предприятиях в Смоленском и Ярцевском районах. Огнеборцы уже ликвидируют последствия прилётов. Одновременно в регионе работают комплексы противовоздушной обороны.