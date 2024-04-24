Два энергообъекта загорелись в Смоленской области в результате атаки дронов
Два топливно-энергетических объекта загорелись в Смоленской области в результате массированной атаки украинских дронов. Подробностями воздушного нападения поделился губернатор Василий Анохин.
Чиновник уточнил, что пожар возник на предприятиях в Смоленском и Ярцевском районах. Огнеборцы уже ликвидируют последствия прилётов. Одновременно в регионе работают комплексы противовоздушной обороны.
"Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. <…> Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — написал Анохин в Telegram.
Несколькими часами ранее отражать атаку дронов пришлось и воронежским силам ПВО. В небе над областью сбили три беспилотника за три часа. К счастью, никто не пострадал.
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