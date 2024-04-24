Три беспилотника уничтожили над Воронежской областью за три часа
Российские системы противовоздушной обороны поразили ещё два украинских беспилотника в небе над Воронежской областью. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По словам чиновника, первый сбитый БПЛА рухнул на территории частного домовладения. На месте падения обломков дрона образовалась воронка площадью один квадратный метр. Никто из жильцов не пострадал. Строение отделалось лёгкими повреждениями в виде выбитых окон и посечённой кровли. А вот стоявшая неподалёку беседка полностью разрушена.
Третий дрон самолётного типа был обнаружен и уничтожен на подлёте к Воронежу. Губернатор предупредил о сохраняющейся угрозе в регионе.
Ещё одна атака беспилотника была отражена дежурными средствами ПВО в Белгородской области поздним вечером 23 апреля. Всего же за минувшие сутки экипажи российских зенитных систем уничтожили 104 БПЛА, шесть снарядов РСЗО и одну ракету "Точка-У".
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