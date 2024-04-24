Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 23:57

Три беспилотника уничтожили над Воронежской областью за три часа

Российские системы противовоздушной обороны поразили ещё два украинских беспилотника в небе над Воронежской областью. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По словам чиновника, первый сбитый БПЛА рухнул на территории частного домовладения. На месте падения обломков дрона образовалась воронка площадью один квадратный метр. Никто из жильцов не пострадал. Строение отделалось лёгкими повреждениями в виде выбитых окон и посечённой кровли. А вот стоявшая неподалёку беседка полностью разрушена.

Третий дрон самолётного типа был обнаружен и уничтожен на подлёте к Воронежу. Губернатор предупредил о сохраняющейся угрозе в регионе.

Реактивный беспилотник уничтожен над Воронежской областью
Реактивный беспилотник уничтожен над Воронежской областью

Ещё одна атака беспилотника была отражена дежурными средствами ПВО в Белгородской области поздним вечером 23 апреля. Всего же за минувшие сутки экипажи российских зенитных систем уничтожили 104 БПЛА, шесть снарядов РСЗО и одну ракету "Точка-У".

Обложка ©

Shutterstock / Naeblys

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров