Три беспилотника уничтожили над Воронежской областью за три часа

Российские системы противовоздушной обороны поразили ещё два украинских беспилотника в небе над Воронежской областью. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По словам чиновника, первый сбитый БПЛА рухнул на территории частного домовладения. На месте падения обломков дрона образовалась воронка площадью один квадратный метр. Никто из жильцов не пострадал. Строение отделалось лёгкими повреждениями в виде выбитых окон и посечённой кровли. А вот стоявшая неподалёку беседка полностью разрушена.