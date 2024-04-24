Реактивный беспилотник уничтожен над Воронежской областью

Беспилотник ВСУ реактивного типа обнаружен и уничтожен в небе над Воронежской областью. Угрозу купировали дежурные средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, заявил губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, в результате падения обломков дрона никто не пострадал. Разрушения на земле тоже отсутствуют. Ситуация держится на особом контроле.