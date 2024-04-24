Реактивный беспилотник уничтожен над Воронежской областью
Беспилотник ВСУ реактивного типа обнаружен и уничтожен в небе над Воронежской областью. Угрозу купировали дежурные средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, заявил губернатор региона Александр Гусев.
По словам чиновника, в результате падения обломков дрона никто не пострадал. Разрушения на земле тоже отсутствуют. Ситуация держится на особом контроле.
"Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется", — предостерёг глава региона.
Вечером 23 апреля ВСУ задействовали беспилотную авиацию и против жителей Белгородской области. Один из ударов пришёлся по городу Шебекино, осколочные ранения получили три человека.
VK / Минобороны России