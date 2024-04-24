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23 апреля, 21:12

Реактивный беспилотник уничтожен над Воронежской областью

Беспилотник ВСУ реактивного типа обнаружен и уничтожен в небе над Воронежской областью. Угрозу купировали дежурные средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, заявил губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, в результате падения обломков дрона никто не пострадал. Разрушения на земле тоже отсутствуют. Ситуация держится на особом контроле.

"Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется", — предостерёг глава региона.

Четыре человека погибли при ударе БПЛА ВСУ по машине в Запорожской области
Четыре человека погибли при ударе БПЛА ВСУ по машине в Запорожской области

Вечером 23 апреля ВСУ задействовали беспилотную авиацию и против жителей Белгородской области. Один из ударов пришёлся по городу Шебекино, осколочные ранения получили три человека.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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