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22 апреля, 07:24

Три человека погибли во время пожара на заводе в Воронеже

Три человека погибли и двое пострадали во время пожара в цехе завода "ЭНИКмаш-В" в Воронеже, сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров.

"Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Пострадали два человека... На пожаре в Воронеже погибли три человека ", — говорится в сообщении министерства.

Ликвидация пожара в цехе завода "ЭНИКмаш-В" в Воронеже. Видео © МЧС РФ

Напомним, утром 22 апреля в Воронеже произошло возгорание в цехе по производству электрооборудования на предприятии "ЭНИКмаш-В". Местные выложили в Сеть видео с пугающим облаком дыма, которое опустилось над городом. На дорогах у предприятия нулевая видимость из-за едкого дыма.

Обложка ©

МЧС РФ

Александра Вишнякова
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