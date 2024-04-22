Три человека погибли во время пожара на заводе в Воронеже

Три человека погибли и двое пострадали во время пожара в цехе завода "ЭНИКмаш-В" в Воронеже, сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров.

"Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Пострадали два человека... На пожаре в Воронеже погибли три человека ", — говорится в сообщении министерства.

Ликвидация пожара в цехе завода "ЭНИКмаш-В" в Воронеже. Видео © МЧС РФ