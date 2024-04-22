Три человека погибли во время пожара на заводе в Воронеже
Три человека погибли и двое пострадали во время пожара в цехе завода "ЭНИКмаш-В" в Воронеже, сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров.
"Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Пострадали два человека... На пожаре в Воронеже погибли три человека ", — говорится в сообщении министерства.
Ликвидация пожара в цехе завода "ЭНИКмаш-В" в Воронеже. Видео © МЧС РФ
Напомним, утром 22 апреля в Воронеже произошло возгорание в цехе по производству электрооборудования на предприятии "ЭНИКмаш-В". Местные выложили в Сеть видео с пугающим облаком дыма, которое опустилось над городом. На дорогах у предприятия нулевая видимость из-за едкого дыма.
МЧС РФ