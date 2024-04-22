Клубы чёрного дыма заслонили небо над Воронежем из-за пожара на заводе
Электромеханический завод горит в Воронеже на площади в три тысячи "квадратов"
В Воронеже произошло возгорание в цехе по производству электрооборудования на предприятии "ЭНИКмаш-В". По информации МЧС России, мощное пламя охватило 3000 квадратных метров здания по улице Солнечная, 33.
Электромеханический завод горит в Воронеже на площади в три тысячи квадратных метров. Видео © Телеграм / Мой и твой Воронеж
К тушению пожара привлекли 20 единиц техники и 64 специалиста. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Местные жители делятся кадрами с пугающим облаком дыма, который спустился над городом. На дорогах у предприятия нулевая видимость из-за едкого дыма.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге. Изначально площадь пожара оценивалась в 800 квадратных метров, затем она увеличилась до 4000. При пожаре обрушилась кровля.
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