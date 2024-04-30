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30 апреля, 17:26

Площадь пожара в Улан-Удэ достигла 10 тысяч квадратов

Пожар в Улан-Удэ охватил 20 жилых домов и хозпостроек

Мощный пожар продолжает разгораться в окрестностях бурятского Улан-Удэ. Огонь охватил 20 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар в окрестностях Улан-Удэ. Видео © Telegram / МЧС России

"Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС России наращивает силы и средства", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что площадь пожара уже достигла 10 тысяч квадратных метров. Для пострадавших от пожара жителей развернули пункт временного размещения в селе Эрхирик — вблизи горящего района.

Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли
Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли

Как уже сообщал Life.ru, в Улан-Уде и его окрестностях тушат пять пожаров. Жителей эвакуируют. Ситуация усугубляется из-за порывистого ветра. Ранее стало известно, что огонь разошёлся на три тысячи квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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