Площадь пожара в Улан-Удэ достигла 10 тысяч квадратов
Пожар в Улан-Удэ охватил 20 жилых домов и хозпостроек
Мощный пожар продолжает разгораться в окрестностях бурятского Улан-Удэ. Огонь охватил 20 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Пожар в окрестностях Улан-Удэ. Видео © Telegram / МЧС России
"Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС России наращивает силы и средства", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что площадь пожара уже достигла 10 тысяч квадратных метров. Для пострадавших от пожара жителей развернули пункт временного размещения в селе Эрхирик — вблизи горящего района.
Как уже сообщал Life.ru, в Улан-Уде и его окрестностях тушат пять пожаров. Жителей эвакуируют. Ситуация усугубляется из-за порывистого ветра. Ранее стало известно, что огонь разошёлся на три тысячи квадратных метров.
Telegram / МЧС России