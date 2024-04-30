Площадь пожара в Улан-Удэ достигла 10 тысяч квадратов

Мощный пожар продолжает разгораться в окрестностях бурятского Улан-Удэ. Огонь охватил 20 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар в окрестностях Улан-Удэ. Видео © Telegram / МЧС России

"Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС России наращивает силы и средства", — говорится в сообщении ведомства.