Площадь горящих в Улан-Удэ домов и надворных построек достигла 3 тыс. кв. м
Мощный пожар продолжает разгораться в эти минуты в Улан-Удэ. Языки пламены объяли уже три тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в Улан-Удэ. Видео © Telegram / МЧС России
"В Бурятии ликвидируют крупный пожар. В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России", — говорится в сообщении.
Испуганные очевидцы снимают горящие строения на камеру. Судя по роликам, многие искренне сопереживают своим землякам.
Пожар в Улан-Удэ. Видео © SHOT
"Ой, как страшно, мамочки! Дома горят! Там же люди! Пожарным звони!" — говорит один из авторов видео.
Как уже сообщал Life.ru, в городе и пригороде тушат пять пожаров. Объявлена эвакуация местных жителей. При этом ситуация осложняется плохой погодой, в частности штормовым ветром.
Telegram / МЧС России