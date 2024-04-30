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30 апреля, 16:34

Площадь горящих в Улан-Удэ домов и надворных построек достигла 3 тыс. кв. м

Мощный пожар продолжает разгораться в эти минуты в Улан-Удэ. Языки пламены объяли уже три тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в Улан-Удэ. Видео © Telegram / МЧС России

"В Бурятии ликвидируют крупный пожар. В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России", — говорится в сообщении.

Испуганные очевидцы снимают горящие строения на камеру. Судя по роликам, многие искренне сопереживают своим землякам.

Пожар в Улан-Удэ. Видео © SHOT

"Ой, как страшно, мамочки! Дома горят! Там же люди! Пожарным звони!" — говорит один из авторов видео.

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Как уже сообщал Life.ru, в городе и пригороде тушат пять пожаров. Объявлена эвакуация местных жителей. При этом ситуация осложняется плохой погодой, в частности штормовым ветром.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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