Глава Бурятии Цыденов: Причиной пожаров могли стать обрывы ЛЭП
Пожары в двух местах на окраине Улан-Удэ могли начаться в результате обрыва линий электропередачи (ЛЭП) из-за сильного шторма. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"На Восточном <…> так же, как и на Бурводе, предварительная причина пожара — обрыв провода. Сейчас идёт дотушивание. На настоящий момент сгорело на Восточном (СНТ "Кирпичник", поселение "Дабатуйское" Заиграевского района) 21 строение, дачные дома и надворные постройки", — сообщил он в своём телеграм-канале.
Пострадавших, по его данным, нет. Глава республики также уточнил, что ситуация находится на контроле местных властей. На месте ЧП силы МЧС задействованы в полном объёме.
Глава Бурятии на месте пожара в Улан-Удэ. Видео © Telegram / Алексей Цыденов
"Коллегам спасибо. Но и простые люди из соседних СНТ сами подходят и помогают тушить", — добавил он, а также опубликовал видео с места происшествия.
На кадрах Цыденов разговаривает с местной жительницей Татьяной, которая одна из первых бросилась самостоятельно тушить огонь. По её словам, она прибежала сразу, как увидела возгорание.
"С такими людьми мы точно со всем справимся!" — констатировал чиновник, а его собеседница отметила, что главное, быть сплочёнными и делать всё сообща.
Как уже сообщал Life.ru, в Улан-Удэ и его окрестностях тушат пять пожаров. Начата эвакуация. Ситуация осложняется из-за порывистого ветра. Ранее стало известно, что огонь разошёлся на три тысячи квадратных метров, однако позже площадь пожара увеличилась до 10 тыс. квадратов. Огонь охватил 20 жилых домов и хозпостроек.
Telegram / МЧС России