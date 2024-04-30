Глава Бурятии Цыденов: Причиной пожаров могли стать обрывы ЛЭП

Пожары в двух местах на окраине Улан-Удэ могли начаться в результате обрыва линий электропередачи (ЛЭП) из-за сильного шторма. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"На Восточном <…> так же, как и на Бурводе, предварительная причина пожара — обрыв провода. Сейчас идёт дотушивание. На настоящий момент сгорело на Восточном (СНТ "Кирпичник", поселение "Дабатуйское" Заиграевского района) 21 строение, дачные дома и надворные постройки", — сообщил он в своём телеграм-канале.

Пострадавших, по его данным, нет. Глава республики также уточнил, что ситуация находится на контроле местных властей. На месте ЧП силы МЧС задействованы в полном объёме.

Глава Бурятии на месте пожара в Улан-Удэ. Видео © Telegram / Алексей Цыденов

"Коллегам спасибо. Но и простые люди из соседних СНТ сами подходят и помогают тушить", — добавил он, а также опубликовал видео с места происшествия.

На кадрах Цыденов разговаривает с местной жительницей Татьяной, которая одна из первых бросилась самостоятельно тушить огонь. По её словам, она прибежала сразу, как увидела возгорание.