Пятиэтажное общежитие частично обрушилось в городе Печоре в Коми

Часть общежития рухнула в городе Печоре в Республике Коми. Сейчас из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает SHOT .

Уточняется, что местные не раз жаловались на плачевное состояние здания на Печорском проспекте. В 2023 году прокуратура заводила два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Причина обрушения и информация о пострадавших сейчас устанавливаются.