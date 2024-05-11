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11 мая, 11:25

Пятиэтажное общежитие частично обрушилось в городе Печоре в Коми

Несколько этажей обрушились в жилом доме в городе Печоре. Обложка © Telegram / МЧС Республики Коми

Несколько этажей обрушились в жилом доме в городе Печоре. Обложка © Telegram / МЧС Республики Коми

Часть общежития рухнула в городе Печоре в Республике Коми. Сейчас из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает SHOT.

Несколько этажей обрушились в жилом доме в городе Печоре. Видео © SHOT

Уточняется, что местные не раз жаловались на плачевное состояние здания на Печорском проспекте. В 2023 году прокуратура заводила два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Причина обрушения и информация о пострадавших сейчас устанавливаются.

На юге Франции обрушился четырёхэтажный жилой дом
На юге Франции обрушился четырёхэтажный жилой дом

Ранее стало известно об обрушении подъезда в доме в Ростове-на-Дону. Страшное видео с моментом ЧП было опубликовано в Сети. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Позже сообщалось, что власти заплатят пострадавшим жильцам по 100 тысяч рублей.

Александра Мышляева
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