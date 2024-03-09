На юге Франции обрушился четырёхэтажный жилой дом

В центре города Тулуза во Франции обрушился четырёхэтажный жилой дом. Это произошло в ночь на 9 марта, всего через несколько дней после эвакуации жителей здания из-за аварийного состояния, сообщила местная газета Parisien.

В центре Тулузы обрушился четырёхэтажный дом. Видео © X (Twitter) / RRNmedia

"Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу", — пишет издание.

Уточняется, что жителей дома эвакуировали ещё 5 марта, после того, как на первом этаже в одном из магазинов разрушилась внутренняя стена. Специалисты заметили крупную трещину, хотя предполагалось, что здание будет укреплено, пояснили авторы материала.

После обрушения на место инцидента прибыли 40 спасателей, в том числе кинологи. К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы удостовериться, что под завалы не попал случайный прохожий. Всего специалисты эвакуировали 26 человек из соседних домов, мэрия Тулузы работает над поиском временного жилья для размещения французов.