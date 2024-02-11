Выплаты жильцам обрушившегося аварийного дома в Ростове-на-Дону увеличат втрое

Денежные компенсации за утрату имущества жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону, где в январе обрушился один из подъездов, будут увеличены в три раза — с 30 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Понимаем, что 30 тысяч [рублей] — это немного, поэтому мной принято решение, что мы выплаты за потерю имущества увеличиваем до 100 тысяч. На увеличение выплат из бюджета направлено более 25 млн рублей. Таким образом, сумма увеличена в три раза", — сказал он на встрече с жильцами дома.

Глава городской администрации также отметил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все, кто жил в аварийном доме, независимо от адреса регистрации. Сейчас 42 семьи согласились с суммой возмещения, выплаты начнутся в марте 2024 года. Жильцы, проживавшие в муниципальных квартирах, получат новые в жилых комплексах.