Выплаты жильцам обрушившегося аварийного дома в Ростове-на-Дону увеличат втрое
В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Обложка © T.me / golubev_vu
Денежные компенсации за утрату имущества жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону, где в январе обрушился один из подъездов, будут увеличены в три раза — с 30 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
"Понимаем, что 30 тысяч [рублей] — это немного, поэтому мной принято решение, что мы выплаты за потерю имущества увеличиваем до 100 тысяч. На увеличение выплат из бюджета направлено более 25 млн рублей. Таким образом, сумма увеличена в три раза", — сказал он на встрече с жильцами дома.
Глава городской администрации также отметил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все, кто жил в аварийном доме, независимо от адреса регистрации. Сейчас 42 семьи согласились с суммой возмещения, выплаты начнутся в марте 2024 года. Жильцы, проживавшие в муниципальных квартирах, получат новые в жилых комплексах.
При этом люди, проживающие в манёвренном фонде, получат помощь от государства с оформлением детей в детские сады и школы, а также с переводом в лечебные и социальные учреждения. Для того чтобы оказать поддержку малоимущим и многодетным семьям, планируется привлечь бизнес-сообщество.
Напомним, 27 января стало известно об обрушении подъезда в доме в Ростове-на-Дону. Страшное видео с моментом ЧП было опубликовано в Сети. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Позже оказалось, что ещё в 2020 году жильцам предлагали переселиться из здания, но они отказались. Более того, тогда же дом признали аварийным и подлежащим сносу.