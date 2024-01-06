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6 января, 15:04

В Японии через 5 дней после землетрясения в разрушенном доме нашли живую женщину

В японском городе Судзу, префектура Исикава, спустя пять дней после мощного землетрясения нашли живого человека. Как пишет агентство Kyodo, речь идёт о женщине, которая находилась в разрушенном доме.

По словам члена семьи пострадавшей, ей больше 90 лет. Телеканал NHK уточняет, что это первый с 4 января живой человек, которого японским спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов. Женщина госпитализирована.

В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера
В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера

Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье страны объявили угрозу цунами. Магнитуда достигала 7,6, а в некоторых районах страны даже остановили движение поездов. На данный момент известно о 126 погибших.

Обложка ©

Getty Images / Tomohiro Ohsumi

Матвей Константинов
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