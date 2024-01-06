В Японии через 5 дней после землетрясения в разрушенном доме нашли живую женщину
В японском городе Судзу, префектура Исикава, спустя пять дней после мощного землетрясения нашли живого человека. Как пишет агентство Kyodo, речь идёт о женщине, которая находилась в разрушенном доме.
По словам члена семьи пострадавшей, ей больше 90 лет. Телеканал NHK уточняет, что это первый с 4 января живой человек, которого японским спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов. Женщина госпитализирована.
Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье страны объявили угрозу цунами. Магнитуда достигала 7,6, а в некоторых районах страны даже остановили движение поездов. На данный момент известно о 126 погибших.
Getty Images / Tomohiro Ohsumi