В Японии через 5 дней после землетрясения в разрушенном доме нашли живую женщину

В японском городе Судзу, префектура Исикава, спустя пять дней после мощного землетрясения нашли живого человека. Как пишет агентство Kyodo, речь идёт о женщине, которая находилась в разрушенном доме.

По словам члена семьи пострадавшей, ей больше 90 лет. Телеканал NHK уточняет, что это первый с 4 января живой человек, которого японским спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов. Женщина госпитализирована.