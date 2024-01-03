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3 января, 20:22

В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера

В Японии на третий день поисково-спасательной операции после серии мощных землетрясений под завалами обнаружили и извлекли живого 80-летнего мужчину. Об этом написало агентство Kyodo.

Это первый случай с 2 января, когда спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов живого человека, уточнила полиция префектуры Исикава, на которую пришёлся основной ущерб от удара стихии. При этом в ведомстве признали, что шансы найти выживших стремительно уменьшаются.

Количество жертв серии мощных землетрясений в Японии возросло до 73
Количество жертв серии мощных землетрясений в Японии возросло до 73

Лайф напоминает, что серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января, после этого на западном побережье была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. На сегодняшний день предупреждение об угрозе цунами отменено.

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ТАСС / Kyodo News

Артур Лапсаков
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