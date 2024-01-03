В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера

В Японии на третий день поисково-спасательной операции после серии мощных землетрясений под завалами обнаружили и извлекли живого 80-летнего мужчину. Об этом написало агентство Kyodo.

Это первый случай с 2 января, когда спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов живого человека, уточнила полиция префектуры Исикава, на которую пришёлся основной ущерб от удара стихии. При этом в ведомстве признали, что шансы найти выживших стремительно уменьшаются.