В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера
В Японии на третий день поисково-спасательной операции после серии мощных землетрясений под завалами обнаружили и извлекли живого 80-летнего мужчину. Об этом написало агентство Kyodo.
Это первый случай с 2 января, когда спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов живого человека, уточнила полиция префектуры Исикава, на которую пришёлся основной ущерб от удара стихии. При этом в ведомстве признали, что шансы найти выживших стремительно уменьшаются.
Лайф напоминает, что серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января, после этого на западном побережье была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. На сегодняшний день предупреждение об угрозе цунами отменено.
ТАСС / Kyodo News