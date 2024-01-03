Количество жертв серии мощных землетрясений в Японии возросло до 73

Количество жертв продолжающихся в центральной части Японии землетрясений выросло до 73. Об этом сообщили региональные власти. Больше всего людей погибло в городах Вадзима и Судзу, расположенных в префектуре Исикава, на которую пришёлся основной ущерб от удара стихии.

Травмы разной тяжести получили свыше 100 человек. Подземные толчки спровоцировали множественные пожары в префектуре Исикава, которые уничтожили более 200 жилых домов, а количество зданий, разрушенных сейсмической активностью, превысило 250. Местные власти предполагают, что на деле масштабы разрушений могут быть даже выше, потому что оценка ущерба ещё не завершена. Сейчас в подвергшемся землетрясению регионе ведутся спасательно-поисковые работы с участием армии Японии. Кроме того, в пострадавших областях с утра идёт мощный ливень.