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3 января, 12:24

Количество жертв серии мощных землетрясений в Японии возросло до 73

Количество жертв продолжающихся в центральной части Японии землетрясений выросло до 73. Об этом сообщили региональные власти. Больше всего людей погибло в городах Вадзима и Судзу, расположенных в префектуре Исикава, на которую пришёлся основной ущерб от удара стихии.

Травмы разной тяжести получили свыше 100 человек. Подземные толчки спровоцировали множественные пожары в префектуре Исикава, которые уничтожили более 200 жилых домов, а количество зданий, разрушенных сейсмической активностью, превысило 250. Местные власти предполагают, что на деле масштабы разрушений могут быть даже выше, потому что оценка ущерба ещё не завершена. Сейчас в подвергшемся землетрясению регионе ведутся спасательно-поисковые работы с участием армии Японии. Кроме того, в пострадавших областях с утра идёт мощный ливень.

По словам генсека кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, в настоящий момент в эвакуационных центрах находится около 32,5 тысячи человек. В первые дни после начала подземных толчков эвакуироваться пришлось более чем 60 тысячам жителей центральной и западной частей страны. Без электричества остаются более 33 тысяч домов, в некоторых посёлках не решены проблемы с подачей воды, а мобильная связь и интернет в пострадавших регионах работают нестабильно.

Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения
Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения

Напомним, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. В Японии уже отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясений.

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ТАСС / АР

Юрий Лысенко
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