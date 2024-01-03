Количество жертв серии мощных землетрясений в Японии возросло до 73
Количество жертв продолжающихся в центральной части Японии землетрясений выросло до 73. Об этом сообщили региональные власти. Больше всего людей погибло в городах Вадзима и Судзу, расположенных в префектуре Исикава, на которую пришёлся основной ущерб от удара стихии.
Травмы разной тяжести получили свыше 100 человек. Подземные толчки спровоцировали множественные пожары в префектуре Исикава, которые уничтожили более 200 жилых домов, а количество зданий, разрушенных сейсмической активностью, превысило 250. Местные власти предполагают, что на деле масштабы разрушений могут быть даже выше, потому что оценка ущерба ещё не завершена. Сейчас в подвергшемся землетрясению регионе ведутся спасательно-поисковые работы с участием армии Японии. Кроме того, в пострадавших областях с утра идёт мощный ливень.
По словам генсека кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, в настоящий момент в эвакуационных центрах находится около 32,5 тысячи человек. В первые дни после начала подземных толчков эвакуироваться пришлось более чем 60 тысячам жителей центральной и западной частей страны. Без электричества остаются более 33 тысяч домов, в некоторых посёлках не решены проблемы с подачей воды, а мобильная связь и интернет в пострадавших регионах работают нестабильно.
Напомним, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. В Японии уже отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясений.
ТАСС / АР