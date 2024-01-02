В Японии сняли предупреждение для западного побережья о цунами от землетрясений
В Японии снято предупреждение для западного побережья об угрозе цунами после землетрясений, произошедших в понедельник, 1 января. Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.
Сейчас на карте метеоагентства пострадавший регион окрашен в синий цвет, это говорит о некотором изменении уровня воды у берега. Предупреждения всех уровней отменены.
Напомним, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество, около ста зданий подверглись разрушению. На данный момент известно как минимум о четырёх погибших в результате стихийного бедствия.
Unsplash / Víctor Martín