Регион

Уведомления отключены

2 января, 03:38

В Японии сняли предупреждение для западного побережья о цунами от землетрясений

В Японии снято предупреждение для западного побережья об угрозе цунами после землетрясений, произошедших в понедельник, 1 января. Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.

Сейчас на карте метеоагентства пострадавший регион окрашен в синий цвет, это говорит о некотором изменении уровня воды у берега. Предупреждения всех уровней отменены.

Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении
Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении

Напомним, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество, около ста зданий подверглись разрушению. На данный момент известно как минимум о четырёх погибших в результате стихийного бедствия.

Обложка ©

Unsplash / Víctor Martín

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров