В Японии сняли предупреждение для западного побережья о цунами от землетрясений

В Японии снято предупреждение для западного побережья об угрозе цунами после землетрясений, произошедших в понедельник, 1 января. Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.

Сейчас на карте метеоагентства пострадавший регион окрашен в синий цвет, это говорит о некотором изменении уровня воды у берега. Предупреждения всех уровней отменены.