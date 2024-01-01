В Японии после серии мощных землетрясений повреждено свыше 100 зданий

В японской префектуре Исикава свыше ста зданий получили повреждения после сильных землетрясений, причём как минимум шесть из них обрушились. По данным NHK, жители соседней Тоямы также пожаловались на ущерб, принесённый подземными толчками. При этом предполагается, что под завалами могут находиться люди.

Последствия землетрясений в Японии. Видео © X (Twitter) / Dr. Ladla

Известно, что первые толчки магнитудой 5,7 были замечены в 10:06 мск. За два часа на западном побережье Японии в префектурах Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений. Толчки также ощущали в Осаке, Киото и Токио. Местные СМИ сообщают, что в результате случившегося есть пострадавшие — они, предварительно, получили травмы, которые не угрожают жизни. Данных о погибших пока нет.