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1 января, 08:42

На побережье Сахалина объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

МЧС России: На западном побережье острова Сахалин объявлена угроза цунами

После серии землетрясений в Японии на западном побережье острова Сахалин объявили угрозу цунами. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

"01 января в 18.40 (сах) Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" объявлена тревога "цунами". Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина", — говорится в сообщении.

Всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива попросили немедленно покинуть побережье и подняться в места с возвышением 30–40 метров над уровнем моря. В ведомстве также призвали не покидать безопасные районы до тех пор, пока тревога не будет отменена.

Напомним, сегодня в Японии произошла серия землетрясений с магнитудой до 7,4. Толчки ощущались в префектурах Исикава и Ниигата. После этого на западном побережье страны объявили угрозу цунами.

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ТАСС / Максим Федоров

Максим Плетнёв
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