На побережье Сахалина объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

После серии землетрясений в Японии на западном побережье острова Сахалин объявили угрозу цунами. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

"01 января в 18.40 (сах) Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" объявлена тревога "цунами". Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина", — говорится в сообщении.

Всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива попросили немедленно покинуть побережье и подняться в места с возвышением 30–40 метров над уровнем моря. В ведомстве также призвали не покидать безопасные районы до тех пор, пока тревога не будет отменена.