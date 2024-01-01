Жители турецкой провинции Хаккяри из-за ночных землетрясений встречали Новый год на улице

Жителям турецкой провинции Хаккяри пришлось встречать Новый год на улице и в машинах из-за прошедшего минувшей ночью землетрясения. Об этом сообщает местный новостной портал T4 Haber.

Из-за страха оказаться под завалами после подземных толчков многие люди покинули свои дома и провели ночь на холоде. Кто-то разбил палатку, кому-то повезло отогреваться в машине, а кому-то пришлось разжигать костёр и встречать Новый год под открытым небом.

К счастью, серьёзных разрушений после землетрясения зафиксировано не было. В 28 домах обнаружили трещины, сейчас их исследуют из-за угрозы афтершоков.