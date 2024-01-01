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1 января, 08:15

Жители турецкой провинции Хаккяри из-за ночных землетрясений встречали Новый год на улице

T4 Haber: Жители Турции из-за землетрясения встречали Новый год на улице

Жителям турецкой провинции Хаккяри пришлось встречать Новый год на улице и в машинах из-за прошедшего минувшей ночью землетрясения. Об этом сообщает местный новостной портал T4 Haber.

Из-за страха оказаться под завалами после подземных толчков многие люди покинули свои дома и провели ночь на холоде. Кто-то разбил палатку, кому-то повезло отогреваться в машине, а кому-то пришлось разжигать костёр и встречать Новый год под открытым небом.

К счастью, серьёзных разрушений после землетрясения зафиксировано не было. В 28 домах обнаружили трещины, сейчас их исследуют из-за угрозы афтершоков.

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Как писал Лайф, в турецкой провинции Хаккари сегодня ночью ощущались толчки магнитудой 4,4 и 4,5. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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ТАСС / Григорьев Максим

Максим Плетнёв
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