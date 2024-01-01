Угрозу цунами объявили в западной части Японии после серии мощных землетрясений

Толчки магнитудой до 7,4 ощущались в префектурах Исикава и Ниигата. Информации о разрушениях и пострадавших нет, однако местных жителей предупредили об опасности цунами высотой волн до пяти метров. При этом не исключено, что подземные толчки могут повториться.