Угрозу цунами объявили в западной части Японии после серии мощных землетрясений
Угроза цунами объявлена на западном побережье Японии после серии мощных землетрясений. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.
Толчки магнитудой до 7,4 ощущались в префектурах Исикава и Ниигата. Информации о разрушениях и пострадавших нет, однако местных жителей предупредили об опасности цунами высотой волн до пяти метров. При этом не исключено, что подземные толчки могут повториться.
Землетрясение сегодня ночью произошло и в Турции. Толчки магнитудой 4,4 и 4,5 ощущались в провинции Хаккари. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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