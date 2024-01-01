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1 января, 07:50

Угрозу цунами объявили в западной части Японии после серии мощных землетрясений

Угроза цунами объявлена на западном побережье Японии после серии мощных землетрясений. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Толчки магнитудой до 7,4 ощущались в префектурах Исикава и Ниигата. Информации о разрушениях и пострадавших нет, однако местных жителей предупредили об опасности цунами высотой волн до пяти метров. При этом не исключено, что подземные толчки могут повториться.

Землетрясение сегодня ночью произошло и в Турции. Толчки магнитудой 4,4 и 4,5 ощущались в провинции Хаккари. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вблизи острова Русский во Владивостоке произошло землетрясение
Вблизи острова Русский во Владивостоке произошло землетрясение
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Unsplash

Максим Плетнёв
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