Вблизи острова Русский во Владивостоке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у острова Русский во Владивостоке
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как следует из данных Единой геофизической службы РАН, пик активности зафиксирован в 05:10 по местному времени.
Землетрясение произошло на глубине 520 километров в заливе Петра Великого, неподалёку от острова Русский. Жители Владивостока, который находится примерно в 40 километрах от точки, толчков не ощутили из-за значительной глубины.
Ранее у берегов Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2. До Северо-Курильска толчки дошли с магнитудой 3. Пострадавших и разрушений нет, тревоги о возможном цунами не объявлялось.
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