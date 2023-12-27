Вблизи острова Русский во Владивостоке произошло землетрясение

На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как следует из данных Единой геофизической службы РАН, пик активности зафиксирован в 05:10 по местному времени.

Землетрясение произошло на глубине 520 километров в заливе Петра Великого, неподалёку от острова Русский. Жители Владивостока, который находится примерно в 40 километрах от точки, толчков не ощутили из-за значительной глубины.