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23 декабря, 03:40

Не дремлет: Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Эбеко выбросил пятикилометровый столб пепла

Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Обложка © t.me / Путешествия по Северным Курилам

Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Обложка © t.me / Путешествия по Северным Курилам

Камчатский Вулкан Энеко не дремлет и вновь проявляет активность: сегодня он выбросил пятикилометровый столб белой пепла. Об этом сообщает филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Фото © t.me / Путешествия по Северным Курилам

Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Фото © t.me / Путешествия по Северным Курилам

Специалисты рассказали, что высота пеплового выброса составила около пяти километров над уровнем моря. Сведений о том, что это событие как-то повлияло на жизнь жителей близлежащих территорий, не поступало.

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Стоит отметить, что подобные природные явления не являются чем-то необычным для этих мест. Так, в ноябре жители Камчатки столкнулись с суровыми последствиями выброса пепла с Ключевской сопки — самого высокого активного вулкана в Евразии. Извержение спровоцировало сход селей, из-за которых в регионе размыло дороги.

Алексей Соловьёв
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