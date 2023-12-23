Не дремлет: Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Эбеко выбросил пятикилометровый столб пепла
Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Обложка © t.me / Путешествия по Северным Курилам
Камчатский Вулкан Энеко не дремлет и вновь проявляет активность: сегодня он выбросил пятикилометровый столб белой пепла. Об этом сообщает филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Фото © t.me / Путешествия по Северным Курилам
Специалисты рассказали, что высота пеплового выброса составила около пяти километров над уровнем моря. Сведений о том, что это событие как-то повлияло на жизнь жителей близлежащих территорий, не поступало.
Стоит отметить, что подобные природные явления не являются чем-то необычным для этих мест. Так, в ноябре жители Камчатки столкнулись с суровыми последствиями выброса пепла с Ключевской сопки — самого высокого активного вулкана в Евразии. Извержение спровоцировало сход селей, из-за которых в регионе размыло дороги.