Не дремлет: Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Камчатский Вулкан Энеко не дремлет и вновь проявляет активность: сегодня он выбросил пятикилометровый столб белой пепла. Об этом сообщает филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Фото © t.me / Путешествия по Северным Курилам

Специалисты рассказали, что высота пеплового выброса составила около пяти километров над уровнем моря. Сведений о том, что это событие как-то повлияло на жизнь жителей близлежащих территорий, не поступало.