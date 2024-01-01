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31 декабря, 22:23

Два землетрясения произошли в провинции Хаккари на юго-востоке Турции

Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,5 произошли в турецкой провинции Хаккари. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), они зафиксированы с разницей в полчаса.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 располагался в 33 км к юго-востоку от города Хаккари, а очаг залегал на глубине 13 км. Спустя 30 минут произошло второе землетрясение, примерно в километре от первого.

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Ранее землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали на острове Суматра в Индонезии. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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