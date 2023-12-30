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30 декабря, 07:06

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Суматра в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации центра, землетрясения произошло в 08:19 мск в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех, который находится на острове Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Вблизи острова Русский во Владивостоке произошло землетрясение
Вблизи острова Русский во Владивостоке произошло землетрясение

Ранее Лайф писал, что землетрясение интенсивностью до 4 баллов зарегистрировали на севере Иркутской области. Больше всего баллов было зарегистрировано в городе Усть-Куте — 4 балла.

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Ян Поланин
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