Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Суматра в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации центра, землетрясения произошло в 08:19 мск в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех, который находится на острове Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.