На севере Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зарегистрировали на севере Иркутской области сегодня, 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приангарью.

"Интенсивность, баллы: Усть-Кут — 4 балла, Магистральный — 3–4 балла, Иркутск — 2 балла", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, разрушений и пострадавших нет. В настоящее время все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. В Единой геофизической службе РАН добавили, что магнитуда землетрясения составила 5,1.