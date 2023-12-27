На севере Иркутской области произошло землетрясение
МЧС: Землетрясение интенсивностью до 4 баллов произошло в Иркутской области
Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зарегистрировали на севере Иркутской области сегодня, 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приангарью.
"Интенсивность, баллы: Усть-Кут — 4 балла, Магистральный — 3–4 балла, Иркутск — 2 балла", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, разрушений и пострадавших нет. В настоящее время все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. В Единой геофизической службе РАН добавили, что магнитуда землетрясения составила 5,1.
Ранее Лайф писал, что на юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Землетрясение произошло на глубине 520 километров в заливе Петра Великого, неподалёку от острова Русский.
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