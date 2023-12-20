Гигантская картина в виде сжатых рук появилась на месте землетрясения в Турции

Всемирно известный франко-швейцарский художник Гийом Легро нарисовал гигантскую картину на оливковой роще в Турции. "Полотном" для шедевра послужил пострадавший в результате февральских землетрясений участок поля.

"Объединить" расколотую движениями земной коры равнину творец решил, изобразив две держащиеся друг за друга руки. Площадь чёрно-белого рисунка составила порядка 700 квадратных метров — увидеть его целиком можно лишь с высоты птичьего полёта. Для создания картины использовалась биоразлагаемая краска, в состав которой входят уголь и мёд.

Художник Гийом Легро "объединил" расколотое землетрясением поле в Турции гигантской картиной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / saype_artiste