Остановлены поезда, отключён свет: В Японии рассказали о последствиях мощного землетрясения и цунами

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Цунами зафиксировали около крупнейшей АЭС "Касивадзаки-Карива" в Японии

1 января, 09:33
В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений магнитудой 7,6. Обложка © X.com / Maks_NAFO_FELLA

В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений магнитудой 7,6. Обложка © X.com / Maks_NAFO_FELLA

В Японии после серии мощных землетрясений и объявления угрозы цунами волна приблизилась к берегу. Жители делятся в Сети кадрами стихии. В нескольких префектурах остановлены поезда, отключено электричество.

В Японии объявлена угроза цунами после серии землетрясений. Видео © Twitter / dulcefer12 / sataketaken / Apex644864791 / Jan_2525 / B2RKN

Самые мощные подземные толчки достигли магнитуды 7,6. Без электричества остались 32,5 тысячи домов, передаёт энергетическая компания Hokuriku Electric Power. В префектурах Тояма и Исикава волна высотой около 1,2 метра уже достигла берега. Всего начиная с 16:06 (10:06 по Москве) произошли девять землетрясений, специалисты сообщили о магнитуде от 4,3 до 7,6.

Волна дошла и до крупнейшей АЭС "Касивадзаки-Карива", об этом телеканалу NHK рассказал оператор станции компания ТЕРСО. Сейчас объект продолжает работу в штатном режиме. По данным агентства Kyodo, в Исикаве приостановили движение всех скоростных поездов, также остановлен трафик между железнодорожными станциями Токио и Одавара, между Тоёнаси и Син-Кобе.

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Жители турецкой провинции Хаккяри из-за ночных землетрясений встречали Новый год на улице

Напомним, угроза цунами была объявлена на западном побережье Японии после серии мощных землетрясений. О пострадавших не сообщалось. А Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что на западном побережье острова Сахалин также есть вероятность цунами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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