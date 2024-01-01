Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении
В JMA ошибочно объявили о новом сильном землетрясении в Японии магнитудой выше 7
Главное метеорологическое управление Японии (JMA) ошибочно заявило о новом сильном землетрясении магнитудой выше 7 баллов. Сначала специалисты опубликовали соответствующее предупреждение, а спустя несколько минут уточнили показатели величины — 4,6.
Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Видео © X (Twitter) / MrSinha_/ YunKe56545428
Специалисты извинились за случившееся, однако не объяснили, почему так произошло. Отметим, что это уже не первый подобный случай, ранее такие ошибки возникали из-за неполадок в работе систем мониторинга за сейсмической активностью.
Как сообщал Лайф, 1 января в Японии зафиксировали свыше 40 землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составила 7,6 балла. Известно, что эпицентр подземных толчков был у префектур Исикава и Ниигата. В результате повреждено свыше 100 зданий. После серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключён свет.
X (Twitter) / MrSinha_/ YunKe56545428