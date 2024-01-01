Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении

Главное метеорологическое управление Японии (JMA) ошибочно заявило о новом сильном землетрясении магнитудой выше 7 баллов. Сначала специалисты опубликовали соответствующее предупреждение, а спустя несколько минут уточнили показатели величины — 4,6.

Специалисты извинились за случившееся, однако не объяснили, почему так произошло. Отметим, что это уже не первый подобный случай, ранее такие ошибки возникали из-за неполадок в работе систем мониторинга за сейсмической активностью.