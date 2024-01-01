Два человека погибли в результате землетрясений в Японии

В Японии как минимум два человека числятся погибшими после серии мощных землетрясений, их тела нашли под обломками рухнувших домов. Об этом пишет агентство Kyodo.

Наиболее сильные подземные толчки ощущались в префектуре Исикава. В городе сорвало асфальт, разрушилось 30 деревянных домов, поваленными лежат деревья. Сейчас спасатели продолжают работу на месте трагедии. Пока обнаружены тела двух человек. Предполагается, что под завалами ещё остаются люди.