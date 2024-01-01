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На побережье Сахалина объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

Два человека погибли в результате землетрясений в Японии

1 января, 14:46
Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Обложка © Twitter / Kiwi Geek

Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Обложка © Twitter / Kiwi Geek

В Японии как минимум два человека числятся погибшими после серии мощных землетрясений, их тела нашли под обломками рухнувших домов. Об этом пишет агентство Kyodo.

Префектура Исикава в Японии. Видео © Twitter / MrSinha_/ YunKe56545428

Наиболее сильные подземные толчки ощущались в префектуре Исикава. В городе сорвало асфальт, разрушилось 30 деревянных домов, поваленными лежат деревья. Сейчас спасатели продолжают работу на месте трагедии. Пока обнаружены тела двух человек. Предполагается, что под завалами ещё остаются люди.

На побережье Сахалина объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии
На побережье Сахалина объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

Как сообщал Лайф, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах остановлено движение поездов, отключён свет, около ста зданий подверглись разрушению.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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