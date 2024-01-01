Два человека погибли в результате землетрясений в Японии
Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Обложка © Twitter / Kiwi Geek
В Японии как минимум два человека числятся погибшими после серии мощных землетрясений, их тела нашли под обломками рухнувших домов. Об этом пишет агентство Kyodo.
Префектура Исикава в Японии. Видео © Twitter / MrSinha_/ YunKe56545428
Наиболее сильные подземные толчки ощущались в префектуре Исикава. В городе сорвало асфальт, разрушилось 30 деревянных домов, поваленными лежат деревья. Сейчас спасатели продолжают работу на месте трагедии. Пока обнаружены тела двух человек. Предполагается, что под завалами ещё остаются люди.
Как сообщал Лайф, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах остановлено движение поездов, отключён свет, около ста зданий подверглись разрушению.