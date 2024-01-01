Регион

Уведомления отключены

1 января, 19:48

Число жертв разрушительного землетрясения в Японии возросло до четырёх

Kyodo: Количество погибших из-за землетрясений в Японии увеличилось до четырёх

В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений магнитудой 7,6. Обложка © X / Maks_NAFO_FELLA

В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений магнитудой 7,6. Обложка © X / Maks_NAFO_FELLA

Число жертв разрушительного землетрясения в Японии возросло до четырёх. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тела были найдены в префектуре Исикава, где наблюдались наиболее мощные подземные толчки. Как указано в материале, жертв может быть больше, в префектуре продолжается поисково-спасательная операция.

Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении
Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении

Как сообщал Лайф, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах остановлено движение поездов, отключён свет, около ста зданий подверглись разрушению.

Оксана Попова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров