Число жертв разрушительного землетрясения в Японии возросло до четырёх. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тела были найдены в префектуре Исикава, где наблюдались наиболее мощные подземные толчки. Как указано в материале, жертв может быть больше, в префектуре продолжается поисково-спасательная операция.