Число жертв разрушительного землетрясения в Японии возросло до четырёх
Kyodo: Количество погибших из-за землетрясений в Японии увеличилось до четырёх
В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений магнитудой 7,6. Обложка © X / Maks_NAFO_FELLA
Число жертв разрушительного землетрясения в Японии возросло до четырёх. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Тела были найдены в префектуре Исикава, где наблюдались наиболее мощные подземные толчки. Как указано в материале, жертв может быть больше, в префектуре продолжается поисково-спасательная операция.
Как сообщал Лайф, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах остановлено движение поездов, отключён свет, около ста зданий подверглись разрушению.