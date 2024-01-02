Число жертв серии мощных землетрясений в Японии увеличилось до 48
Число жертв серии землетрясений в Японии вновь увеличилось. На данный момент известно о 48 погибших, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.
Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Судзу и Вадзима — там в результате разрушительных землетрясений скончались 20 и 19 человек соответственно. Ещё десятки человек пострадали. Кроме того, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.
Наиболее тяжёлая обстановка в настоящее время наблюдается в префектуре Исикава, где пожар охватил свыше 200 домов. Разрушено более сотни жилых зданий. На месте ЧП работают спасатели, пожарные и служащие Сил самообороны Японии. Около 60 тысяч человек были эвакуированы в Японии за прошедшие сутки с начала серии мощных землетрясений.
Ранее была информация, что число жертв произошедших в Японии землетрясений выросло до 24. Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество.
ТАСС / AP