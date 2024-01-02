Число жертв серии мощных землетрясений в Японии увеличилось до 48

Число жертв серии землетрясений в Японии вновь увеличилось. На данный момент известно о 48 погибших, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.

Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Судзу и Вадзима — там в результате разрушительных землетрясений скончались 20 и 19 человек соответственно. Ещё десятки человек пострадали. Кроме того, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.