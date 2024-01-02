Количество жертв смертоносного землетрясения в Японии продолжает расти
Число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 24
Число жертв произошедших в Японии землетрясений выросло до 24. Об этом информировало агентство Kyodo со ссылкой на данные экстренных служб.
Известно по меньшей мере о 50 пострадавших. Наиболее тяжёлая обстановка наблюдается в префектуре Исикава, где пожар охватил свыше 200 домов. Разрушено более 50 жилых построек. На месте работают спасатели, пожарные и служащие Сил самообороны Японии.
Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами, которая была снята спустя 20 часов. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество, разрушению подверглось множество зданий.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON