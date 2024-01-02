Количество жертв смертоносного землетрясения в Японии продолжает расти

Число жертв произошедших в Японии землетрясений выросло до 24. Об этом информировало агентство Kyodo со ссылкой на данные экстренных служб.

Известно по меньшей мере о 50 пострадавших. Наиболее тяжёлая обстановка наблюдается в префектуре Исикава, где пожар охватил свыше 200 домов. Разрушено более 50 жилых построек. На месте работают спасатели, пожарные и служащие Сил самообороны Японии.