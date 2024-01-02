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2 января, 04:39

Количество жертв смертоносного землетрясения в Японии продолжает расти

Число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 24

Число жертв произошедших в Японии землетрясений выросло до 24. Об этом информировало агентство Kyodo со ссылкой на данные экстренных служб.

Известно по меньшей мере о 50 пострадавших. Наиболее тяжёлая обстановка наблюдается в префектуре Исикава, где пожар охватил свыше 200 домов. Разрушено более 50 жилых построек. На месте работают спасатели, пожарные и служащие Сил самообороны Японии.

Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении
Сейсмологи извинились после того, как перепугали японцев объявлением о новом землетрясении

Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами, которая была снята спустя 20 часов. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество, разрушению подверглось множество зданий.

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ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Лариса Сафронова
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