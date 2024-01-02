Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения

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NHK: Пострадавшие при землетрясении в Японии выкладывают на улицах SOS

2 января, 09:19
В Японии пострадавшие от землетрясения выкладывают на улицах SOS. Обложка © X (Twitter) / NHK

В Японии пострадавшие от землетрясения выкладывают на улицах SOS. Обложка © X (Twitter) / NHK

В Японии продолжают оказывать помощь пострадавшим во время серии землетрясений. Так, в префектуре Исикава люди сами пытаются привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS. Видео публикует телеканал NHK.

В Японии пострадавшие от землетрясения выкладывают на улицах SOS. Видео © X (Twitter) / NHK

Во многих районах до сих пор отключён свет и нет связи после разгула стихии. В городе Судзу пострадавшие взяли стулья, трубы, столы и сложили из них огромные буквы SOS прямо на площадке кампуса Университета Канадзава.

На побережье Приморья отменили угрозу цунами, высота волны составила 63 см
На побережье Приморья отменили угрозу цунами, высота волны составила 63 см

Напомним, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. По последним данным, жертвами стихии стали 48 человек. Наибольшее число погибших оказалось в городах Судзу и Вадзима, расположенных в префектуре Исикава. В Японии уже отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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