Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения

В Японии продолжают оказывать помощь пострадавшим во время серии землетрясений. Так, в префектуре Исикава люди сами пытаются привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS. Видео публикует телеканал NHK.

Во многих районах до сих пор отключён свет и нет связи после разгула стихии. В городе Судзу пострадавшие взяли стулья, трубы, столы и сложили из них огромные буквы SOS прямо на площадке кампуса Университета Канадзава.