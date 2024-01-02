Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения
NHK: Пострадавшие при землетрясении в Японии выкладывают на улицах SOS
В Японии пострадавшие от землетрясения выкладывают на улицах SOS. Обложка © X (Twitter) / NHK
В Японии продолжают оказывать помощь пострадавшим во время серии землетрясений. Так, в префектуре Исикава люди сами пытаются привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS. Видео публикует телеканал NHK.
В Японии пострадавшие от землетрясения выкладывают на улицах SOS. Видео © X (Twitter) / NHK
Во многих районах до сих пор отключён свет и нет связи после разгула стихии. В городе Судзу пострадавшие взяли стулья, трубы, столы и сложили из них огромные буквы SOS прямо на площадке кампуса Университета Канадзава.
Напомним, 1 января после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. По последним данным, жертвами стихии стали 48 человек. Наибольшее число погибших оказалось в городах Судзу и Вадзима, расположенных в префектуре Исикава. В Японии уже отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясений.