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2 января, 07:31

На побережье Приморья отменили угрозу цунами, высота волны составила 63 см

На побережье Приморского края официально отменили угрозу цунами. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточняется, согласно данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в посёлке Преображение — 63 сантиметра. Разгул стихии не привёл к разрушениям на побережье Приморья.

Количество жертв смертоносного землетрясения в Японии продолжает расти
Количество жертв смертоносного землетрясения в Японии продолжает расти

Ранее Лайф писал, что 1 января, после серии мощных землетрясений, на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами, которая была снята спустя 20 часов. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество, разрушению подверглось множество зданий. Также сообщалось, что во Владивостоке вслед за Сахалином объявляли угрозу цунами в связи с землетрясениями в Японии.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Иван Косицын
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