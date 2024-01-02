На побережье Приморья отменили угрозу цунами, высота волны составила 63 см

На побережье Приморского края официально отменили угрозу цунами. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточняется, согласно данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в посёлке Преображение — 63 сантиметра. Разгул стихии не привёл к разрушениям на побережье Приморья.