На побережье Приморья отменили угрозу цунами, высота волны составила 63 см
На побережье Приморского края официально отменили угрозу цунами. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба правительства региона.
Как уточняется, согласно данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в посёлке Преображение — 63 сантиметра. Разгул стихии не привёл к разрушениям на побережье Приморья.
Ранее Лайф писал, что 1 января, после серии мощных землетрясений, на западном побережье Японии была объявлена угроза цунами, которая была снята спустя 20 часов. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество, разрушению подверглось множество зданий. Также сообщалось, что во Владивостоке вслед за Сахалином объявляли угрозу цунами в связи с землетрясениями в Японии.
ТАСС / Юрий Смитюк