Во Владивостоке вслед за Сахалином объявили угрозу цунами

Вслед за Сахалином угрозу цунами объявили во Владивостоке. Об этом сообщила местная администрация.

Волну высотой 0,3 метра ожидают со стороны Уссурийского залива. В связи с этим рыбакам и другим местным жителям, кто собирался или уже вышел в море, посоветовали немедленно возвращаться на берег.