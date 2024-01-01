Во Владивостоке вслед за Сахалином объявили угрозу цунами
Администрация Владивостока объявила об угрозе цунами
Вслед за Сахалином угрозу цунами объявили во Владивостоке. Об этом сообщила местная администрация.
Волну высотой 0,3 метра ожидают со стороны Уссурийского залива. В связи с этим рыбакам и другим местным жителям, кто собирался или уже вышел в море, посоветовали немедленно возвращаться на берег.
Напомним, угроза цунами возникла после серии землетрясений, произошедших сегодня в Японии. Толчки магнитудой от 4,9 до 7,4 произошли в районах префектур Исикава и Ниигата. При этом ощущалось землетрясение также в Токио, Киото и Осаке.
ТАСС / Смитюк Юрий