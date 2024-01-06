Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 126
До 126 увеличилось количество жертв землетрясений, которые уже почти неделю продолжаются на территории Японии, сообщают местные власти. Число погибших превысило 100 впервые с 2016 года, когда в префектуре Кумамото были зафиксированы разрушительные подземные толчки, унёсшие жизни 273 человек.
Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Видео © X (Twitter) / MrSinha_/ YunKe56545428
Помимо 126 погибших, также известно о 516 пострадавших. Кроме того, до сих пор остаётся неизвестным местоположение 222 местных жителей. В настоящее время в местах ЧП работают экстренные службы совместно с военными, продолжаются поисково-спасательные операции.
По данным властей, больше всего в результате землетрясений пострадала префектура Исикава, где оказались разрушены свыше 250 домов и после пожаров было уничтожено около 300 построек. Помимо этого, там до сих пор наблюдается нехватка топлива, а также имеются перебои со светом и подачей воды.
Как уже рассказывал Лайф, в первый день этого года в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье была объявлена угроза цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца даже пришлось остановить движение поездов. Кроме того, тысячи домов остались без электричества.
ТАСС / AP