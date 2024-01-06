Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 126

До 126 увеличилось количество жертв землетрясений, которые уже почти неделю продолжаются на территории Японии, сообщают местные власти. Число погибших превысило 100 впервые с 2016 года, когда в префектуре Кумамото были зафиксированы разрушительные подземные толчки, унёсшие жизни 273 человек.

Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Видео © X (Twitter) / MrSinha_/ YunKe56545428

Помимо 126 погибших, также известно о 516 пострадавших. Кроме того, до сих пор остаётся неизвестным местоположение 222 местных жителей. В настоящее время в местах ЧП работают экстренные службы совместно с военными, продолжаются поисково-спасательные операции.