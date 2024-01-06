Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,1

Как сообщила Геологическая служба США, это случилось в 10:55 утра (21:55 мск) около горной цепи Сан-Гейбриел на юго-западе Калифорнии. В центре Лос-Анджелеса — на расстоянии приблизительно 72 километров — толчки тоже были ощутимы. Информация о пострадавших не поступала.