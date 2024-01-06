Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом информировало агентство Associated Press.
Как сообщила Геологическая служба США, это случилось в 10:55 утра (21:55 мск) около горной цепи Сан-Гейбриел на юго-западе Калифорнии. В центре Лос-Анджелеса — на расстоянии приблизительно 72 километров — толчки тоже были ощутимы. Информация о пострадавших не поступала.
А в Японии 1 января произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье предупредили об угрозе цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество. Сообщалось о 92 погибших и 250 пострадавших в результате стихийного бедствия.
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