Количество погибших при землетрясениях в Японии выросло до 92
Последствия землетрясения в Японии. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON
Число жертв землетрясений, пятый день продолжающихся в Японии, увеличилось до 92, свыше 250 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили местные власти.
Местонахождение 242 человек установить не удаётся, они числятся пропавшими без вести. В городе Вадзима свыше 40 человек погребены заживо под обломками. Идёт спасательная операция, в ней задействовано 4,6 тысячи служащих Сил самообороны страны. Оценка ущерба продолжается.
Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье предупредили об угрозе цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество.