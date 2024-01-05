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5 января, 03:24

Количество погибших при землетрясениях в Японии выросло до 92

Последствия землетрясения в Японии. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Последствия землетрясения в Японии. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Число жертв землетрясений, пятый день продолжающихся в Японии, увеличилось до 92, свыше 250 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили местные власти.

Местонахождение 242 человек установить не удаётся, они числятся пропавшими без вести. В городе Вадзима свыше 40 человек погребены заживо под обломками. Идёт спасательная операция, в ней задействовано 4,6 тысячи служащих Сил самообороны страны. Оценка ущерба продолжается.

Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения
Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения

Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье предупредили об угрозе цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество.

Лариса Сафронова
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