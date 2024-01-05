Количество погибших при землетрясениях в Японии выросло до 92

Число жертв землетрясений, пятый день продолжающихся в Японии, увеличилось до 92, свыше 250 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили местные власти.

Местонахождение 242 человек установить не удаётся, они числятся пропавшими без вести. В городе Вадзима свыше 40 человек погребены заживо под обломками. Идёт спасательная операция, в ней задействовано 4,6 тысячи служащих Сил самообороны страны. Оценка ущерба продолжается.