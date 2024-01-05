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5 января, 02:04

На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,7

На Сахалине в 23:52 (15:52 мск) 4 января случилось землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщило областное управление МЧС РФ.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к западу от Невельска на глубине 16 километров. Жители могли ощущать толчки до трёх баллов в городе и селе Горнозаводск. Тревога цунами не объявлялась. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.

В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера
В Японии на третий день после землетрясений нашли под завалами живого пенсионера

А в Японии 1 января произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье предупреждали об угрозе цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество.

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VK / "Сахалин вещает"

Лариса Сафронова
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