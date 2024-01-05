На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,7
На Сахалине в 23:52 (15:52 мск) 4 января случилось землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщило областное управление МЧС РФ.
Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к западу от Невельска на глубине 16 километров. Жители могли ощущать толчки до трёх баллов в городе и селе Горнозаводск. Тревога цунами не объявлялась. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.
А в Японии 1 января произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье предупреждали об угрозе цунами. Подземные толчки достигали магнитуды 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество.
VK / "Сахалин вещает"