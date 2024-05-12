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12 мая, 06:55

Обрушение пятиэтажного общежития в Коми вылилось в уголовное дело

СК завёл дело о халатности после частичного обрушения общежития в Печоре

Последствия обрушения общежития в Печоре. Фото © Telegram / МЧС Республики Коми

Последствия обрушения общежития в Печоре. Фото © Telegram / МЧС Республики Коми

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" в связи с частичным обрушением пятиэтажки в Печоре, в которой располагалось общежитие. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Коми.

"По факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан", — информирует управление.

По данной статье грозит до трёх месяцев ареста. Следователи устанавливают причину и обстоятельства обрушения.

Появилось видео с моментом обрушения четырёх этажей общежития в Печоре
Появилось видео с моментом обрушения четырёх этажей общежития в Печоре

Как писал Life.ru, сегодня в Печоре Республики Коми рухнула часть общежития. Как оказалось, местные давно жаловались на запущенное состояние здания. В 2023 году прокуратура заводила несколько дел за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию.

Андрей Бражников
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