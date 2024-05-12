Обрушение пятиэтажного общежития в Коми вылилось в уголовное дело
СК завёл дело о халатности после частичного обрушения общежития в Печоре
Последствия обрушения общежития в Печоре. Фото © Telegram / МЧС Республики Коми
Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" в связи с частичным обрушением пятиэтажки в Печоре, в которой располагалось общежитие. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Коми.
"По факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан", — информирует управление.
По данной статье грозит до трёх месяцев ареста. Следователи устанавливают причину и обстоятельства обрушения.
Как писал Life.ru, сегодня в Печоре Республики Коми рухнула часть общежития. Как оказалось, местные давно жаловались на запущенное состояние здания. В 2023 году прокуратура заводила несколько дел за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию.