Обрушение пятиэтажного общежития в Коми вылилось в уголовное дело

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" в связи с частичным обрушением пятиэтажки в Печоре, в которой располагалось общежитие. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Коми.

"По факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан", — информирует управление.

По данной статье грозит до трёх месяцев ареста. Следователи устанавливают причину и обстоятельства обрушения.