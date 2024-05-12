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12 мая, 08:55

Гладков выехал на место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

Гладков подтвердил обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде после удара ВСУ

Вооружённые силы Украины совершили массированный обстрел Белгорода и Белгородского района. В результате прилёта в многоквартирный жилой дом был целиком обрушен один из его подъездов, подтверждает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

После обстрела ВСУ в доме обрушился подъезд. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд, с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", написал глава области.

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Ранее появилась информация, что в Белгороде в результате украинского массированного обстрела рухнул целый подъезд многоэтажного дома. По словам источника Life.ru, есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться минимум 15 человек.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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