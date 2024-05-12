Гладков выехал на место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

Вооружённые силы Украины совершили массированный обстрел Белгорода и Белгородского района. В результате прилёта в многоквартирный жилой дом был целиком обрушен один из его подъездов, подтверждает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

После обстрела ВСУ в доме обрушился подъезд. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд, с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", — написал глава области.