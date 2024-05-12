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12 мая, 09:02
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При обрушении многоэтажки в Белгороде погибли 4 человека

Последствия обрушения подъезда дома в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обрушения подъезда дома в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде погибло не менее четырёх человек. Об этом пишет SHOT.

При этом ранено минимум семь мирных граждан. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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Напомним, сегодня подъезд жилого дома рухнул на улице Щорса в Белгороде. По словам очевидцев, всё произошло после прямого попадания снаряда ВСУ в здание. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место ЧП.

Николь Вербер
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