При обрушении многоэтажки в Белгороде погибли 4 человека
Последствия обрушения подъезда дома в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде погибло не менее четырёх человек. Об этом пишет SHOT.
При этом ранено минимум семь мирных граждан. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, сегодня подъезд жилого дома рухнул на улице Щорса в Белгороде. По словам очевидцев, всё произошло после прямого попадания снаряда ВСУ в здание. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место ЧП.