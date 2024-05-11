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11 мая, 18:07

Рухнувшее в Печоре общежитие сняли с высоты птичьего полёта

В МЧС показали видео с последствиями обрушения общежития в Печоре

Последствия обрушения общежития в Печоре. Фото © Telegram / МЧС Республики Коми

Последствия обрушения общежития в Печоре. Фото © Telegram / МЧС Республики Коми

На месте обрушившегося пятиэтажного общежития в городе Печоре продолжаются работы по разбору завалов. В ГУ МЧС РФ по Республике Коми показали пострадавший дом с высоты птичьего полёта.

В ГУ МЧС РФ по Республике Коми показали видео с последствиями обрушения общежития в Печоре. Видео © Telegram / МЧС Республики Коми

Во избежание угрозы сотрудникам, которые работают на месте ЧП, была снесена часть крыши общежития. Как уточнили в ведомстве, задействованы 115 человек и 31 единица техники. Работают два погрузчика, два самосвала, кран грузоподъёмностью 25 тонн, а также АЛ-30 (автолестница) и АКП-30 (автоподъёмник).

Появилось видео с моментом обрушения четырёх этажей общежития в Печоре
Появилось видео с моментом обрушения четырёх этажей общежития в Печоре

Как писал Life.ru, сегодня в Печоре Республики Коми рухнула часть общежития. Как оказалось, местные давно жаловались на запущенное состояние здания. В 2023 году прокуратура заводила несколько дел за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию.

Александра Мышляева
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