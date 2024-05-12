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Названо французское оружие ВСУ для удара по многоэтажке в Белгороде

SHOT: ВСУ ударили по многоэтажке в Белгороде управляемой авиабомбой

12 мая, 09:32
Украинская авиабомба попала в дом в Белгороде. Видео © Telegram / Mash

Украинская авиабомба попала в дом в Белгороде. Видео © Telegram / Mash

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Белгороде управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства, что привело к гибели как минимум семи человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Украинская авиабомба попала в дом в Белгороде. Видео © Telegram / Mash

По предварительной информации, снаряд влетел в здание на уровне второго этажа, после чего многоэтажка начала обрушаться. Инсайдер считает, что целью была ТЭЦ, которая находится неподалёку от жилого дома. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, жителей продолжают доставать из-под завалов.

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"Ой, ужас, дома нет!": Появилось видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек извлекли из-под завалов, под руинами могут оставаться ещё около 20 жителей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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