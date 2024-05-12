Названо французское оружие ВСУ для удара по многоэтажке в Белгороде

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Белгороде управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства, что привело к гибели как минимум семи человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По предварительной информации, снаряд влетел в здание на уровне второго этажа, после чего многоэтажка начала обрушаться. Инсайдер считает, что целью была ТЭЦ, которая находится неподалёку от жилого дома. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, жителей продолжают доставать из-под завалов.