Названо французское оружие ВСУ для удара по многоэтажке в Белгороде
SHOT: ВСУ ударили по многоэтажке в Белгороде управляемой авиабомбой
Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Белгороде управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства, что привело к гибели как минимум семи человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По предварительной информации, снаряд влетел в здание на уровне второго этажа, после чего многоэтажка начала обрушаться. Инсайдер считает, что целью была ТЭЦ, которая находится неподалёку от жилого дома. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, жителей продолжают доставать из-под завалов.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек извлекли из-под завалов, под руинами могут оставаться ещё около 20 жителей.