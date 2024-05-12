"Ой, ужас, дома нет!": Появилось видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

В Сети появилось видео с первыми минутами после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Фрагмент публикует SHOT.

Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

На видео слышно, как плачут местные жители. Автор ролика за кадром не может сдержать эмоций: "Ой, ужас, дома нет! Ой, мамочки!" Спасатели ведут поиск людей под завалами. На данный момент есть информация о четырёх погибших.