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12 мая, 09:12

"Ой, ужас, дома нет!": Появилось видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

Опубликовано видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © VK / Николай Шойму

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © VK / Николай Шойму

В Сети появилось видео с первыми минутами после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Фрагмент публикует SHOT.

Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

На видео слышно, как плачут местные жители. Автор ролика за кадром не может сдержать эмоций: "Ой, ужас, дома нет! Ой, мамочки!" Спасатели ведут поиск людей под завалами. На данный момент есть информация о четырёх погибших.

Ранее появилась информация, что подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после обстрела ВСУ. По словам источника Life.ru, есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться минимум 15 человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков отправился на место происшествия.

ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду — погибла женщина, ранено 29 человек
ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду — погибла женщина, ранено 29 человек
Владимир Озеров
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