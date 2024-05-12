"Ой, ужас, дома нет!": Появилось видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде
Опубликовано видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © VK / Николай Шойму
В Сети появилось видео с первыми минутами после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Фрагмент публикует SHOT.
Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
На видео слышно, как плачут местные жители. Автор ролика за кадром не может сдержать эмоций: "Ой, ужас, дома нет! Ой, мамочки!" Спасатели ведут поиск людей под завалами. На данный момент есть информация о четырёх погибших.
Ранее появилась информация, что подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после обстрела ВСУ. По словам источника Life.ru, есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться минимум 15 человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков отправился на место происшествия.