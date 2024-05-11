Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 18:46

ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду — погибла женщина, ранены 29 человек

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле столицы региона и прилегающего района со стороны ВСУ субботним вечером. К сожалению, подлый удар по мирному городу не обошёлся без жертв и раненых.

По словам чиновника, в настоящий момент известно о 29 пострадавших, один из которых — ребёнок. Они госпитализированы в медучреждения с осколочными ранениями.

"К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал глава региона в Telegram.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрела повреждениями отделались десятки зданий, среди которых многоквартирные дома, коммерческие объекты, больницы и спортивные центры. Пострадал 21 автомобиль. Аварийные службы и сотрудники управляющих компаний уже приступили к борьбе с последствиями удара. В первую очередь будут восстановлены окна и балконные конструкции, подытожил Гладков.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ за сутки использовали свыше 70 боеприпасов для обстрела Белгородской области
ВСУ за сутки использовали свыше 70 боеприпасов для обстрела Белгородской области

А минувшей ночью украинские боевики ударили по нефтебазе в российском городе Ровеньки. Трагедия унесла жизни четверых человек. Атака была произведена с использованием американской крылатой ракеты ATACMS.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров