ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду — погибла женщина, ранены 29 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле столицы региона и прилегающего района со стороны ВСУ субботним вечером. К сожалению, подлый удар по мирному городу не обошёлся без жертв и раненых.

По словам чиновника, в настоящий момент известно о 29 пострадавших, один из которых — ребёнок. Они госпитализированы в медучреждения с осколочными ранениями.

"К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал глава региона в Telegram.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрела повреждениями отделались десятки зданий, среди которых многоквартирные дома, коммерческие объекты, больницы и спортивные центры. Пострадал 21 автомобиль. Аварийные службы и сотрудники управляющих компаний уже приступили к борьбе с последствиями удара. В первую очередь будут восстановлены окна и балконные конструкции, подытожил Гладков.