Пасечник раскрыл, чем ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ могли атаковать нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS
Поражающий элемент ракеты, которой ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Удар, нанесённый по Ровенькам в Луганской Народной Республике, скорее всего, был совершён с помощью созданных в США ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник. Погибли три человека, число пострадавших выросло до восьми.
"Шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили", — написал Пасечник, добавив, что на месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК.
Тушение пожара на нефтебазе в Ровеньках ЛНР, обстрелянной ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник
Напомним, украинские боевики нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР. Из-за этого там начался пожар. Перед спасателями была поставлена задача не допустить распространения огня на жилые дома.