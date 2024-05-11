Пасечник раскрыл, чем ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР

Удар, нанесённый по Ровенькам в Луганской Народной Республике, скорее всего, был совершён с помощью созданных в США ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник. Погибли три человека, число пострадавших выросло до восьми.

"Шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили", — написал Пасечник, добавив, что на месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК.

Тушение пожара на нефтебазе в Ровеньках ЛНР, обстрелянной ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник