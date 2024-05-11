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10 мая, 23:48

Пасечник раскрыл, чем ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ могли атаковать нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS

Поражающий элемент ракеты, которой ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Поражающий элемент ракеты, которой ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Удар, нанесённый по Ровенькам в Луганской Народной Республике, скорее всего, был совершён с помощью созданных в США ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник. Погибли три человека, число пострадавших выросло до восьми.

"Шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили", — написал Пасечник, добавив, что на месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК.

Тушение пожара на нефтебазе в Ровеньках ЛНР, обстрелянной ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

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Напомним, украинские боевики нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР. Из-за этого там начался пожар. Перед спасателями была поставлена задача не допустить распространения огня на жилые дома.

Анатолий Симоненко
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