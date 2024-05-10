Российская ПВО за неделю спустила с небес украинский Су-27 и 3 ракеты ATACMS

За прошедшую неделю российские войска сбили Су-27 ВВС Украины, а также уничтожили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США", — говорится в публикации министерства.

Кроме того, в результате боестолкновений были поражены 163 беспилотника, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire.