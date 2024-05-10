Российская ПВО за неделю спустила с небес украинский Су-27 и 3 ракеты ATACMS
За прошедшую неделю российские войска сбили Су-27 ВВС Украины, а также уничтожили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США", — говорится в публикации министерства.
Кроме того, в результате боестолкновений были поражены 163 беспилотника, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire.
Ранее в Минобороны сообщили, что операторы БПЛА ZALA гвардии ВДВ войсковой группировки "Днепр" ВС РФ пресекли попытку украинских бойцов форсировать реку. Расчёты беспилотников вовремя засекли скопление живой силы противника и навели на него огонь артиллеристов, уничтожив не только личный состав ВСУ, но и приготовленные ими для пересечения русла Днепра плавательные средства.
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