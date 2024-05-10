Минобороны: Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской области

ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников самолётного типа. Оба аппарата были сбиты над территорией региона, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.