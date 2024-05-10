В Курской области средствами РЭБ перехвачен украинский БПЛА
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области перехватили украинский беспилотник. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, он взорвался на земле.
"Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолётного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.
Life.ru ранее писал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось об уничтожении двух дронов в Брянской области.
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