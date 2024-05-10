Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 04:36

В Курской области средствами РЭБ перехвачен украинский БПЛА

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области перехватили украинский беспилотник. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, он взорвался на земле.

"Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолётного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.

Пять дронов ВСУ уничтожены ночью над тремя российскими регионами
Пять дронов ВСУ уничтожены ночью над тремя российскими регионами

Life.ru ранее писал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось об уничтожении двух дронов в Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров